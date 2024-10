Il Molise brilla al G7 dell'Agricoltura: Il Maestro Panificatore Porrone protagonista di un trionfo di Eccellenza

Il G7 dell'Agricoltura, tenutosi a Ortigia dal 21 al 29 settembre 2024, ha rappresentato un'importante occasione di dialogo tra i ministri dell'agricoltura dei sette paesi più industrializzati, insieme a rappresentanti di organizzazioni internazionali e stakeholder del settore. Questo incontro si è concentrato su sfide globali come la sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile e la tutela delle eccellenze agroalimentari, promuovendo la cooperazione tra le nazioni. Un evento di spicco è stato il Divinazione Expo 24, dedicato alle eccellenze enogastronomiche.

In questo contesto, il Molise ha brillato con uno stand che si è distinto come il più bello e apprezzato da migliaia di visitatori, ministri e commissari da tutto il mondo. Il merito va a Mario Porrone, maestro panificatore agnonese e presidente di Fiesa Assopanificatori Confesercenti, che ha guidato la presentazione delle prelibatezze molisane.

Il presidente Porrone ha espresso grande soddisfazione per il successo ottenuto, dichiarando: “Un trionfo che va oltre l'estetica. Ciò che ha reso l’esperienza ancora più straordinaria sono stati gli elogi ricevuti dai colleghi e dai professionisti delle altre regioni italiane. Grazie alla nostra capacità di presentare, raccontare e far degustare le incredibili qualità del nostro territorio, il Molise ha brillato con luce propria. È stata un'esperienza unica, un’opportunità per mettere in risalto la bellezza e la bontà della nostra terra. Grazie di cuore, Molise mio, per avermi dato la possibilità di raccontarti così come meriti.”

Il G7 dell'Agricoltura ha dimostrato ancora una volta quanto sia fondamentale valorizzare le tradizioni culinarie e agricole locali, ponendo il Molise al centro dell'attenzione internazionale.