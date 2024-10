Open Day all'Olympia Agnonese: Un'occasione da non perdere!

Lunedì 7 ottobre alle ore 16:15, lo stadio delle Civitelle di Agnone ospiterà l'atteso Open Day organizzato dalla società Olympia Agnonese. L'evento vedrà la partecipazione di tutti i mister e del responsabile dell'area tecnica, mister Dell'Oglio, che guiderà i giovani talenti in una giornata all'insegna dello sport e del divertimento.

È fondamentale che tutti i ragazzi partecipino indossando il completino personalizzato, simbolo di appartenenza alla società. Per i nuovi iscritti, la società fornirà un completino provvisorio simile a quello ufficiale, permettendo a tutti di sentirsi parte della grande famiglia Olympia sin dal primo giorno.

L’Open Day rappresenta un’importante opportunità per conoscere il mondo del calcio giovanile e per avvicinarsi a una realtà che punta alla crescita sportiva e personale dei ragazzi. Non mancate!