Progetto Resilience South Adriatic, un'iniziativa internazionale: Migliorare la Capacità di Risposta alle Emergenze.

Il Molise protagonista al progetto Resilience South Adriatic, un'iniziativa internazionale che mira a migliorare la resilienza e la capacità di risposta alle emergenze delle nostre comunità.



Durante l'evento verranno presentati progetti pilota innovativi, come la creazione di un geocatalogo comune e un geoportale regionale di protezione civile, con l'uso di droni e dati satellitari per il monitoraggio ambientale.



Punti Salienti:



•⁠ ⁠⁠Tecnologie avanzate (dati satellitari, droni)

•⁠ ⁠Geoportale regionale di protezione civile

•⁠ ⁠Creazione di un geocatalogo comune



Il calendario è denso di appuntamenti ad Agnone per il progetto Resilience.

Giornata importante il 9 ottobre, quando tutti i partners del progetto si ritroveranno per discutere la strategia operativa e fare il punto sulle attività svolte e in programma nei prossimi mesi.