Giornata mondiale della salute mentale 10 ottobre: Salute mentale sul lavoro, come e perché promuoverla in azienda

Giovedì 10 ottobre anche Termoli celebrerà la GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE: istituita nel 1992. La Giornata è promossa dalla Federazione Mondiale della Salute Mentale e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui problemi di salute mentale in tutto il mondo, mobilitare gli sforzi a sostegno della salute mentale, combattere stigma e discriminazioni.

“È tempo di dare priorità alla salute mentale nei posti di lavoro”: questo il tema al centro della Giornata per il 2024. Salute mentale e lavoro: un binomio che invita a riflettere sul ruolo cruciale che il lavoro svolge nel benessere psicologico individuale e collettivo. La dimensione lavorativa non solo può essere un fattore di inclusione e realizzazione personale, ma anche un elemento di pressione e stress, con un impatto diretto sulla salute mentale di tutti i cittadini, indipendentemente dal contesto professionale. In questo senso, il lavoro non è solo una variabile individuale, ma una componente che può influenzare la salute mentale dell’intera comunità. L’evento mira a creare spazi di dialogo e confronto su come rendere i luoghi di lavoro più inclusivi e sostenibili, con un approccio multidisciplinare che valorizzi il contributo di persone con fragilità psichiche e promuova ambienti lavorativi capaci di prevenire malesseri psicologici legati al contesto professionale.

A Termoli la Giornata sarà realizzata con la partecipazione attiva della cittadinanza, dei pazienti e dei loro familiari, degli operatori del sistema territoriale della salute mentale. L’evento è promosso dall’associazione dei familiari Incontrarsi, con le cooperative DiversaMENTE e Progetto Popolare (enti gestori del Centro Diurno Chesensoha), con l’associazione turistica Pro Loco di Termoli e con il contributo di diverse altre associazioni ed enti del territorio, in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Termoli.

Di seguito il programma dell’evento:

17.00 - 18:00 : in Piazza Sant'Antonio letture e brevi performance artistiche spontanee a cura di artisti locali e delle associazioni partecipanti.

18:00 - 19:30 : incontro dal titolo “AGORAI, Spazi per Generare Salute Mentale” presso la sala convegni della Curia Vescovile in Piazza Sant'Antonio. Sarà un momento di riflessione e confronto sulle tematiche della salute mentale e del lavoro, esplorando come il mondo lavorativo possa influire sul benessere psicologico, sia positivamente che negativamente.

A seguire (fino alle 22:00 circa) : momento conviviale in Piazza Sant'Antonio, un’occasione per condividere esperienze, conoscenze e rafforzare i legami di comunità.

La Giornata della Salute Mentale è, ormai da anni, un momento di festa e nel contempo di riflessione, uno spazio aperto ad accogliere bisogni e a rinsaldare legami tra diverse persone e soggettività, accomunate dal desiderio di promuovere cultura della buona salute mentale, tutelare e rafforzare il sistema territoriale della salute mentale.

Gli organizzatori sperano di accogliere cittadinanza, organi di stampa e televisivi, amministratori per una giornata di sensibilizzazione e confronto costruttivo su un tema fondamentale per il benessere individuale e sociale.