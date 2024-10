Settimana nazionale della Protezione civile: il Prefetto Montella promuove un evento di formazione operativa

Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della “Settimana nazionale della protezione civile”, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019, il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, ha organizzato, nel pomeriggio di oggi 10 ottobre 2024, un’iniziativa finalizzata a testare la funzionalità della Sala operativa integrata di difesa e protezione civile, ubicata presso il locale Comando dei Vigili del Fuoco. Il Centro di Coordinamento Soccorsi, riunitosi, in forma ristretta, ha visto la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, della Polizia stradale, del Dipartimento di protezione civile regionale, nonché del Presidente della Provincia e dei Sindaci dei Comuni presso i quali vengono attivati i Centri Operativi Misti (COM), oggi denominati Centri di Coordinamento d’Ambito.

Al centro dell’incontro il tema della pianificazione - a tutti i livelli - da attivare in caso di emergenza e che necessariamente deve essere aggiornata e contestualizzata, così da rispecchiare effettivamente le peculiarità del territorio ed attagliare efficacemente la risposta della macchina dei soccorsi. A tal fine, è stata condivisa la reciproca disponibilità di tutti gli enti presenti a fornire il proprio contributo, tecnico e amministrativo, nelle attività di predisposizione e aggiornamento delle suddette pianificazioni.

Il Prefetto ha inoltre ribadito la volontà di porre in essere una concreta attività di sensibilizzazione nei confronti di tutte le componenti del sistema di protezione civile, acché si possano predisporre, in via preventiva, gli indispensabili elementi per la corretta attivazione del sistema - ai suoi vari livelli - e per una pronta risposta operativa al verificarsi di un evento emergenziale.

Particolare attenzione verrà riservata agli aspetti attinenti alle modalità di ricezione degli avvisi di allertamento ed alla circolazione delle informazioni, funzionali alla tempestiva attivazione delle misure di protezione civile.

Il Prefetto Montella ha poi sottolineato come “una corretta informazione alla popolazione rappresenti un tassello fondamentale in grado di accrescere la consapevolezza del rischio sotteso al territorio, aumentando la proprietà degli interventi ed evitando incauti comportamenti.

Il tema della protezione civile, ha aggiunto, assumerà un ruolo di rilievo nel mio operato in questo territorio provinciale poiché determinante al fine di migliorare i livelli di prevenzione e gestione dell’emergenza e creare una maggiore consapevolezza, nonché più approfondite competenze, da parte degli organi istituzionali deputati ad intervenire in caso di necessità. Ciò, nell’ottica di una promozione della diffusione della cultura di protezione civile, in favore della sicurezza collettiva e dell’incolumità pubblica”.