Agnone onora il professor Giuseppe De Martino: Ambasciatore della tradizione e del folklore

Nel Consiglio comunale che si e' tenuto oggi nel pomeriggio, il sindaco di Agnone, Daniele Saia, ha conferito al professor Giuseppe De Martino l’onorificenza di “Ambasciatore di Agnone”. Un riconoscimento di grande valore, che premia l’impegno instancabile di De Martino a favore del tessuto sociale e culturale della città.

“È un premio meritato – ha dichiarato il sindaco Saia – per la passione e la bravura con cui ha promosso le nostre tradizioni oltre i confini locali, rendendole conosciute in tutto il mondo.” Il primo cittadino ha ricordato, tra i numerosi meriti del professore, la sua memorabile trasferta in Canada, dove, insieme al suo gruppo, ha idealmente unito la comunità di Agnone con quella degli emigrati. Un gesto simbolico, ma di grande impatto, che ha rafforzato il legame tra le due realtà.

L’attività di Giuseppe De Martino non si ferma qui: oltre a essere un punto di riferimento per il folklore, è anche una figura centrale nel “Cenacolo Culturale Camillo Carlomagno” e nelle tradizionali rappresentazioni del presepe vivente, un evento molto sentito dagli agnonesi.

“Tanto lavoro, tanta dedizione che hanno portato il nome di Agnone in alto – ha concluso il sindaco Saia –. Grazie al nostro eterno giovanotto, grazie Peppè!”

Con questo riconoscimento, la città di Agnone rende omaggio a un uomo che ha saputo coniugare tradizione e modernità, mantenendo vivo il cuore culturale della sua comunità e diffondendolo a livello internazionale.