Mezzo pesante che trasporta acidi non pericolosi si ribalta sulla SS 85 tra Isernia Centro e Isernia Nord: operazioni di messa in sicurezza in corso

Nel primo pomeriggio di oggi, 14 ottobre 2024, un mezzo pesante si è

ribaltato tra le due Gallerie sulla SS 85 tra Isernia Centro e Isernia Nord.

Il mezzo che trasporta acidi non pericolosi per rimuoverlo in sicurezza

richiede il preliminare svuotamento della botte.



Sul posto per la messa in sicurezza e il controllo dello scenario sta

operando il Comando dei Vigili del Fuoco di Isernia con il proprio Nucleo

specializzato ed è previsto nella serata l'arrivo del nucleo VF

specializzato in travasi del Comando VF di Bari; successivamente con

l'arrivo da Roma di un mezzo gemello inizieranno le operazioni di travaso.

Ad opera delle Forze dell'Ordine, polizia locale e personale ANAS sono stati

predisposti deviazioni, poiché per ovvie questioni di sicurezza, il tratto

in cui si è verificato il sinistro tra Isernia NORD e Isernia CENTRO è stato

interdetto. Per i movimenti alternativi si rimanda al comunicato stampa

della Prefettura allegato.

Il conducente del mezzo è stato trasportato dal 118 in Ospedale per le cure

del caso.