In Molise la campagna vaccinale antinfluenzale: regione tra le prime a partire

Il Molise si prepara a fronteggiare i virus influenzali e il COVID-19, tipici della stagione più fredda, con l’avvio della campagna vaccinale antinfluenzale, a partire dal 16 ottobre. L’iniziativa, come tutti gli anni, mira a garantire una protezione efficace contro l’influenza stagionale, malattia che contrariamente a quanto si potrebbe pensare non è assolutamente banale, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione, come gli ultra 60enni, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni e le persone affette da patologie croniche che aumentano il rischio di complicanze, nonché i loro familiari e contatti stretti, gli ospiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

La vaccinazione permette di evitare che le persone debbano ricorrere alle cure urgenti in pronto soccorso quindi ridurre i ricoveri ospedalieri legati alle complicanze date da COVID-19 e influenza. La vaccinazione è inoltre raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente a chi lavora in settori strategici come la sanità, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, altre categorie socialmente utili e ai lavoratori a contatto con animali.

È poi opportuno mettere in atto misure di protezione personali: lavarsi spesso le mani, coprire naso e bocca quando si tossisce o starnutisce, evitare di toccarsi il viso con mani sporche e rimanere a casa se malati. Il vaccino anti-influenzale è somministrato in una sola dose, due a distanza di un mese per i bambini al di sotto dei 9 anni che non siano mai stati vaccinati, con una iniezione intramuscolo sul braccio, ma per i più piccoli è disponibile anche lo spray nasale. Anche la vaccinazione anti-Covid-19 rappresenta una grande opportunità per prevenire un’infezione che resta ancora presente e può portare a complicanze gravi. È prevista la somministrazione gratuita di vaccini aggiornati alle ultime varianti contemporaneamente alla vaccinazione antinfluenzale. Per facilitare l’accesso della popolazione saranno programmati “Open Day” regionali nei mesi di novembre e dicembre a cura dei servizi vaccinali dell’ASReM. Il Molise è tra le prime regioni a partire con la campagna vaccinale.