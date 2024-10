Centrale Enel Pizzone: Pd Molise, Regione prenda posizione

"Mentre risultano inviate e pubblicate le osservazioni del ministero della Cultura, del Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, del Comune di Barrea e di alcune associazioni (tra queste il Wwf Molise) - afferma - Fino a questa mattina non c'è ancora traccia delle osservazioni della Regione Molise, che possono essere decisive per consentire la definitiva archiviazione del progetto che continua a rappresentare un pericolo da scongiurare, per il devastante impatto che avrebbe sull'area". Salvatore conclude: "Ad oggi non è dato sapere quale sia l'orientamento attuale del Governo regionale in merito alla centrale idroelettrica che Enel vuole a tutti i costi realizzare".