Il Progetto "Generazione S" del Sassuolo e l'Olympia Agnonese: Incontro Tecnico il 16 Ottobre allo Stadio Civitelle

Per il secondo anno consecutivo, il progetto "Generazione S" del Sassuolo Calcio torna allo Stadio Civitelle di Agnone, in collaborazione con la società Olympia Agnonese e il suo settore giovanile. Questo progetto, fortemente voluto dall’Olympia Agnonese, è un'iniziativa gratuita e innovativa di responsabilità sociale, che ha l’obiettivo di promuovere la crescita sportiva e personale dei giovani atleti, sia maschili che femminili, in tutta Italia.

Il progetto si articola in tre aree fondamentali:

Educational: Offre servizi educativi e formativi senza costi per le società coinvolte, supportando continuamente le strutture calcistiche giovanili.

Academy: Mira a consolidare relazioni e creare un network solido tra le società dilettantistiche, promuovendo lo sviluppo del calcio giovanile.

Experience: Propone attività coordinate da professionisti del Sassuolo Calcio, per trasmettere competenze tecniche e valori sportivi di alto livello.

Uno degli eventi più attesi del progetto è previsto per mercoledì 16 ottobre 2024, alle ore 16:30 presso lo Stadio Civitelle, dove si terrà un incontro tecnico dedicato alla categoria Esordienti 2012-2013. Saranno presenti tutti i mister del settore giovanile dell'Olympia Agnonese, insieme a Mister Dell'Oglio Antonio, responsabile dell'area tecnica, e Domenico Di Gesù, tecnico dell’attività di base dell’U.S. Sassuolo Calcio.

Come sottolineato da Sica, responsabile del settore giovanile dell’Olympia Agnonese, il progetto "Generazione S" si sviluppa nell’arco di tre anni e vede la partecipazione costante di tecnici qualificati del Sassuolo. L’obiettivo è di creare un percorso formativo completo attraverso attività, eventi e momenti di crescita, che non solo aiutano i giovani atleti a sviluppare competenze calcistiche, ma anche a crescere a livello personale, ispirandosi ai valori del club emiliano.

Questo incontro tecnico sarà un'occasione importante per tutti i partecipanti per apprendere e confrontarsi con professionisti di alto livello, rafforzando ulteriormente la collaborazione tra l'Olympia Agnonese e il Sassuolo Calcio.