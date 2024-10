Sale a venti il numero di ricercatori Neuromed che si classificano tra il due percento dei migliori scienziati al mondo

La classifica mondiale degli scienziati con livello più elevato di produttività scientifica, realizzata dall'Università di Stanford, vede anche quest’anno un grande risultato dell’Istituto molisano

Venti ricercatori dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS) fanno parte della prestigiosa lista “World’s Top 2% Scientists”, sviluppata dall’Università di Stanford, in California. Un risultato che colloca l’IRCCS Neuromed tra le più affermate Istituzioni scientifiche internazionali.

La lista, aggiornata ogni anno, viene stilata utilizzando i dati bibliometrici provenienti da “Scopus”, database delle pubblicazioni scientifiche mondiali, e impiegando diversi indicatori della qualità del lavoro dei vari ricercatori per creare un indice complesso (c-index) riferito all’attività scientifica dell’anno precedente, in questo caso il 2023. Organizzata in 22 settori e 174 sotto-categorie, comprende oltre duecentomila scienziati a livello mondiale.

Per quanto riguarda i settori in cui si sono distinti i ricercatori Neuromed, la lista comprende alcuni dei principali campi della medicina moderna. Ecco l’elenco con i relativi nomi dei ricercatori (elencati in ordine alfabetico):

Neurologia e Neurochirurgia

Alfredo Berardelli

Diego Centonze

Francesco Fornai

Cristina Limatola

Ferdinando Nicoletti

Antonio Suppa

Sistema Cardiovascolare ed Ematologia

Daniela Carnevale

Roberto Carnevale

Simona Costanzo