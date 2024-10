Emergenza Ambientale: Vigili del Fuoco di Isernia in azione per 20 ore per il ribaltamento di una cisterna di acido solforico

Oltre 20 ore di lavoro ci sono volute per concludere l'intervento, dalla tarda mattinata del 14 ottobre a quella del giorno successivo: Vigili del fuoco di Isernia impegnati sulla SS85, tra lo svincolo Isernia Nord e Isernia Centro, per il ribaltamento di una cisterna carica di 28.000 litri di acido solforico. Oltre al Nucleo locale NBCR si è reso necessario il supporto del personale NBCR dal comando di Bari, specializzato per le operazioni di travaso.

I Vigili del fuoco hanno provveduto, in collaborazione con la ditta trasportatrice, al travaso della sostanza ed alla messa in sicurezza dell'area.