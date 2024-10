Isernia - Ribaltamento autocisterna: Concluse le operazioni di messa in sicurezza e ripristinata la viabilitÃ  ordinaria

Terminate le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di ripristino della viabilità ordinaria a seguito del sinistro avvenuto al mezzo pesante adibito al trasporto di merci pericolose.

È stata ripristinata la viabilità ordinaria della Strada statale 85 Venafrana, sulla quale, ieri mattina, è avvenuto il sinistro che ha coinvolto una cisterna di 28000 litri trasportante acido e che ha determinato la chiusura dell’arteria tra lo svincolo di Isernia Nord ed Isernia S. Spirito.

Le operazioni di soccorso ed intervento, coordinate dal Prefetto in sede di COV, hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco, supportati dal personale NBCR inviato dal Comando di Bari che in collaborazione con la ditta trasportatrice, hanno effettuato le operazioni di travaso della sostanza e di messa in sicurezza dell’area.

Il Prefetto Montella ha espresso soddisfazione per il fattivo e concreto supporto fornito da tutte le componenti, istituzionali e non, che hanno operato durante le fasi di intervento, offrendo un esempio encomiabile di concreta sinergia istituzionale.

Il Prefetto ha ringraziato tutti, ciascuno per i profili di rispettiva competenza: le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale, il Comune di Isernia, i volontari di protezione civile, nonché l’ANAS che ha ripristinato la pavimentazione stradale, consentendo la riattivazione della ordinaria viabilità.