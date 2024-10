Riconferma del Colonnello Sammarone: il Sindaco di Pizzone esprime le sue congratulazioni per la guida del Parco Nazionale dâ€™Abruzzo, Lazio e Molise

Il sindaco di Pizzone, Vincenzo Di Cristofano, ha rivolto le sue più sentite congratulazioni al Colonnello Luciano Sammarone per la sua riconferma a Direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. In una lettera, Di Cristofano ha sottolineato come questo incarico rappresenti un meritato riconoscimento delle competenze e della visione dimostrate da Sammarone negli anni.

Il sindaco ha espresso la sua fiducia nel fatto che, sotto la guida di Sammarone, il Parco potrà fare significativi progressi, in particolare sul versante molisano. Ha inoltre evidenziato l’importanza di un impegno concreto per rinvigorire il senso di appartenenza delle comunità locali al Parco.

Di Cristofano ha ringraziato anche il Presidente Cannata per il suo continuo supporto e per la fiducia che ha sempre riposto nel suo operato, contribuendo così alla valorizzazione della regione molisana. Infine, ha augurato a Sammarone un buon lavoro e grandi successi per il futuro. https://www.facebook.com/vincenzo.cristofano.7