Meteo - Nuova fase di maltempo in arrivo, da mercoledÃ¬ piogge e temporali

Grandi manovre tra Europa occidentale e Atlantico per l'azione contemporanea di tre vortici di bassa pressione, uno nei pressi del Mare di Alboran risalito dal Marocco, un altro poco a ovest del Portogallo che costituisce i resti dell'ex uragano Leslie e un terzo più importante in avvicinamento al Regno Unito. Tutti e tre sono inseriti in una saccatura molto profonda che si trascinerà gradualmente fino alla Francia e all'Italia portando nuove condizioni di maltempo. Il peggioramento inizierà sulle nostre regioni più occidentali nella giornata di mercoledì, poi tra giovedì e venerdì si avvarrà di un nuovo vortice che entrerà sul Mediterraneo portando rovesci e temporali su gran parte del Paese. Vediamo allora che cosa dovremo aspettarci.

METEO MERCOLEDÌ: Nord, molto nuvoloso o coperto al Nordovest e sulla Lombardia con piogge in intensificazione da ovest, anche a carattere di forte rovescio o di temporale sulla Liguria. Tra pomeriggio e sera piogge in arrivo anche sul Triveneto e l'Emilia ma a carattere non intenso. Centro, peggiora in Toscana con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco in arrivo soprattutto sui settori settentrionali dove potrebbero essere a carattere di nubifragio in serata. Nubi in aumento anche altrove ma senza fenomeni salvo locali e deboli sul Lazio a fine giornata. Sud, nuvolosità compatta sulla Sardegna con pochi fenomeni, nubi in aumento altrove tra il pomeriggio e la sera ma senza pioggia. Temperature in lieve calo al Nord, stabili altrove. Venti sciroccali sui bacini di ponente, settentrionali sul basso Adriatico. Mari mossi o molto mossi i bacini occidentali, poco mossi gli altri.

Meteo Giovedì

METEO VENERDÌ: Nord, maltempo diffuso con rovesci e temporali, anche a carattere di nubifragio. Tendenza a qualche parziale apertura da ovest. Centro, maltempo con rovesci e temporali anche intensi sulle regioni tirreniche, meno diffusi sull'Adriatico. Sud, instabile in Sardegna, maltempo su Campania, Sicilia e Calabria con fenomeni in estensione verso Molise Puglia e Basilicata. Temperature in lieve calo. Venti moderati a tratti forti a rotazione ciclonica. Mari molto mossi o agitati