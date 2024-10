Il Presidente Roberti a Roma alla manifestazione nazionale del settore automotive

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato, a Roma, alla manifestazione nazionale del settore automotive, partita da Piazza Barberini e arrivata in Piazza del Popolo.

Il Presidente Roberti ha preso parte all'iniziativa insieme ai sindacati, ai sindaci arrivati dal Molise e dai Comuni delle altre regioni d'Italia per portare la solidarietà ai lavoratori dell'automotive di tutta Italia e dei molisani impiegati nel settore.

Roberti, che ha avuto modo di avere diversi confronti coi partecipanti alla manifestazione, è anche salito sul palco di Piazza del Popolo.

"Questa è una manifestazione contro nessuno, ma siamo qui per tenere alta l'attenzione su un settore in crisi in Europa e, più in generale, in tutto il mondo – ha commentato il Presidente Francesco Roberti – I riflessi di questa crisi colpiscono le famiglie. Dobbiamo alzare l'attenzione nei confronti di Stellantis, con cui dobbiamo trovare le migliori soluzioni, al fine di evitare ulteriori sofferenze degli operai e delle famiglie coinvolte. La crisi esiste, ma dobbiamo far sì che gli attori si siedano attorno a un tavolo permanente, perché una soluzione per gli stabilimenti italiani e, nel nostro caso, per quello di Termoli va trovata e anche il prima possibile. Non si può pensare che Stellantis divida gli utili, per poi chiedere allo Stato italiano la cassa integrazione per i propri dipendenti".

"Stellantis deve presentare un piano industriale sostenibile – ha concluso Roberti – e, insieme a tutti gli attori, occorre ragionare sulle migliori soluzioni, in favore di tutti gli stabilimenti italiani. Ognuno deve fare la propria parte, dall'azienda, passando per il Governo e le istituzioni preposte, per far sì che, col nuovo piano industriale, Stellantis torni a dare certezze all'intero settore dell'automotive, agli stabilimenti italiani e a tutti i dipendenti impiegati in quest'ultimi".