Riunione a Isernia: Celebrazioni per il 60° Anniversario dell'Autonomia Regionale

Isernia, 18 ottobre 2024 – Si è svolta nella mattinata di oggi, nell’Aula Consiliare del Municipio di Isernia, la seduta plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. La Conferenza, presieduta dal Presidente Antonello Aurigemma, si è svolta come di consuetudine, sia in presenza che in videoconferenza.

La seduta ad Isernia è stata fortemente voluta dal Presidente del Consiglio regionale del Molise Quintino Pallante, in concomitanza con alcuni appuntamenti qualificanti delle celebrazioni del 60° anniversario della Regione Molise. Un modo per testimoniare come in questi decenni il Molise -ha spiegato il Presidente Pallante- e le sue istituzioni, e segnatamente il Consiglio regionale, abbiano saputo svolgere un ruolo rilevante nei diversi livelli istituzionali nei quali sono stati chiamate ad esprimersi, primi tra tutti la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. In questi decenni di autonomia -ha detto ancora Pallante- il Molise e le sue istituzioni rappresentative si sono fatte ascoltare dai loro diversi interlocutori, vedendosi condivise le proposte formulate in diverse materie. Segno di un rispetto che in modo particolare la nostra Assemblea regionale si è saputa conquistare quale protagonista politico e legislativo di una regione piccola, che però in tanti casi si è fatta carico di rappresentare gli interessi di altre regioni di dimensioni contenute e di altri territori simili sia per struttura geografica e demografiche che per caratteristiche economiche e sociali.

Ringrazio, quindi, i colleghi Presidenti -ha concluso Pallante, e particolarmente il Presidente della Conferenza Aurigemma per aver voluto aprire la tappa odierna delle celebrazioni del 60° anniversario della Regione Molise, tenutesi nell’Auditorium “10 settembre 1943” di Isernia, e per aver reso possibile questa seduta della Plenaria della Conferenza in Molise, esemplificando, ancora una volta, il rispetto e l’attenzione di questo prestigioso organo interregionale ha sempre avuto per il nostro Consiglio regionale e per i molisani.

Prima dell’inizio dei lavori della Conferenza ha dato il suo saluto di benvenuto il padrone di casa, il sindaco di Isernia Piero Castrataro.