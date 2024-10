Gigafactory (M5S): Oggi in piazza al fianco dei lavoratori. confronto con il Presidente Conte

Il settore delle automotive sta vivendo una crisi senza precedenti che desta preoccupazione per migliaia di lavoratori ed il MoVimento 5 Stelle Molise non ha perso l'appuntamento di oggi, 18 ottobre, per lo sciopero unitario organizzato a Roma. Presente il Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e Coordinatore Enti Locali, Roberto Gravina, sceso in piazza per essere al fianco dei tantissimi operai metalmeccanici, sindacati e rappresentati nazionali del MoVimento 5 Stelle per difendere il futuro dell'intero indotto, e soprattutto per rivendicare le proposte concrete avanzate nei mesi scorsi e tese a salvaguardare il progetto della Gigafactory di Termoli.

Roberto Gravina ha colto l'occasione per favorire un confronto tra i delegati sindacali Fiom degli stabilimenti di Abruzzo e Molise e il presidente del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Durante il corteo in piazza, i rappresentanti hanno avuto un dialogo con Conte, nel quale sono state espresse le incertezze e la precarietà degli stabilimenti delle due regioni. Si è trattato di un momento prezioso anche per il presidente Conte, che ha ascoltato con attenzione le preoccupazioni dei lavoratori del Molise.

"Per il Molise abbiamo presentato interrogazioni e mozioni sia in Parlamento che in Regione Molise per chiedere chiarimenti e lo scorso 20 settembre abbiamo presentato una mozione in Parlamento a prima firma Chiara Appendino, membro della commissione Attività Produttive alla Camera e Vicepresidente del Movimento 5 stelle, con cui si chiedevano oltre all'audizione dell'amministratore delegato o del presidente di Stellantis, anche azioni concrete e decisive" ribadisce Gravina.

Le proposte del MoVimento 5 Stelle sottolineano l'urgenza di istituire un tavolo automotive permanente presso Palazzo Chigi e favorire un dialogo tra tutte le parti coinvolte; convogliare finanziamenti pubblici per favorire posti di lavoro stabili e incentivare la transizione verso l'elettrico, un'opportunità di crescita che ha bisogno di strategie lungimiranti; introdurre ammortizzatori sociali per le aziende, tutelando così i cassintegrati. Ma soprattutto per il Molise è necessario supportare il progetto della Gigafactory di Termoli attraverso un piano finanziario solido ed un piano industriale che con chiarezza stabilisca i tempi di avvio dei lavori, dando prospettive certe ai 2 mila lavoratori impegnati nell'indotto.

Il MoVimento 5 Stelle da mesi lavora a tutti livelli per tutelare il futuro dei tantissimi lavoratori coinvolti nella crisi del settore e per tutelare il futuro dei tantissimi lavoratori coinvolti. L'industria automobilistica è uno dei pilastri fondanti dell'economia italiana e, una crisi del genere rischia di trasformarsi in una bomba sociale soprattutto per il Mezzogiorno e per il Molise.

"Il nostro impegno continua ad essere costante per difendere i diritti dei lavoratori. Oggi era il momento di scendere in piazza con i lavoratori, ma continueremo a sollecitare il Governo per dare seguito alle nostre proposte e salvaguardare gli investimenti del Paese" conclude Gravina.

In allegato una foto del consigliere regionale, Roberto Gravina, con il presidente del MoVimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.