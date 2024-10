Guardiaregia: Ritrovato un uomo di 57 anni disperso nei boschi durante la raccolta di castagne

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS ) è stato allertato questo pomeriggio per la ricerca di un uomo del 57 di Campobasso risultato disperso nei boschi di Guardiaregia. A dare l'allarme il compagno con cui era impegnato nella raccolta di castagne in località Fontanelle e che all'improvviso ha perso le sue tracce non riuscendo più a contattarlo.

Sul posto si è portata prontamente la squadra di pronto intervento del Soccorso Alpino, in costante coordinamento con la Centrale operativa del 118, insieme ad una pattuglia dei carabinieri di Bojano. A rendere complesso lo scenario di intervento, le condizioni meteo avverse. Fortunatamente, dopo circa un'ora, la persona è stata individuata e ricondotta sulla viabilità ordinaria in buone condizioni di salute.

Le operazioni di ricerca si sono appena concluse.