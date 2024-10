Agnone, capitale della Spop-Art: un faro contro il deserto demografico

Ormai lo sanno pure le pietre: in Molise, nell’Italia appenninica, prealpina e

delle isole ma pure ovunque la globalizzazione ha picchiato duro, i borghi si

spopolano quasi completamente e le campagne si desertificano mentre le città e le

metropoli scoppiano. Urge riequilibrare i territori, urge armonizzare il mondo. In

questa titanica ed epocale impresa, l’arte può avere un ruolo assai importante.

Anche per questo gli artisti dovrebbero riunirsi in associazione per lottare contro lo

spopolamento. Già lo fanno in tanti, ma prevalentemente in modo individuale.

Adesso però è ora che ci sia uno sforzo corale sia di lavoro che di eventi e

comunicazione! >>.



Così afferma ed esorta Domenico Lanciano, uno dei primi intellettuali che ha

cominciato a lottare contro lo spopolamento fin dal 1974 studiando la decrescita

demografica del suo borgo natìo, Badolato (CZ), e poi lanciando nel 1986 l’allarme

con la nota vicenda del “paese in vendita” imitata, in vari modi, da altri Comuni

italiani ed esteri con risultati incoraggianti. Ma non basta, perché la Politica non

adotta provvedimenti decisivi e, quindi, bisogna costituire un movimento di

promemoria e di sprone permanente per tutti.

Intanto tale appello agli artisti è rivolto principalmente a coloro i quali stanno

operando in Agnone, come i fratelli Pasquale e Fabio Verdone, Ettore Marinelli e

altri; pure perché l’idea (comunicata pure agli Amministratori locali) è quella di

fare di Agnone una “Capitale contro lo spopolamento” e, quindi, centro di

documentazione storica, di eventi e di dibattito come aiuto e contributo a

riequilibrare il territorio. Ma l’appello è rivolto anche a tutti quelli che sono più

sensibili a tale tema nonché agli studenti e ai docenti delle scuole d’arte di ogni

ordine e grado

. A tale proposito, Domenico Lanciano ha appena pubblicato un

opuscolo di 64 pagine con la storia e il manifesto della “Spop-Art” ovvero l’arte

contro lo spopolamento. Chi volesse mettersi in contatto con Domenico Lanciano

questo è il suo indirizzo email: << mimmolanciano@gmail.com >> sicuri di ricevere

risposta e, in omaggio, l’opuscolo digitale sulla “Spop-Art”. E’ proprio il caso di

dire << Artisti di tutto il mondo unitevi contro lo spopolamento! >>