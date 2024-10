Inaugurazione del Teatro Italo Argentino di Agnone: Un tributo a Paola Cerimele

In un teatro affollatissimo, Agnone ha celebrato un momento significativo con l'inaugurazione del Teatro Italo Argentino, riaperto dopo una chiusura dovuta all'efficientamento energetico e lavori di ristrutturazione e manutenzione,

con un cartellone di tutto rispetto e un forte impegno culturale. Questo gioiello storico, voluto e finanziato dagli emigrati agnonesi in Argentina, si conferma come un centro di socializzazione e condivisione in un'epoca in cui molti teatri chiudono.

L'evento è stato ulteriormente toccante con l'intitolazione della sala principale alla compianta attrice agnonese Paola Cerimele, tragicamente scomparsa in un incidente stradale. Presenti i familiari, la sorella Giovanna, a nome di tutta la famiglia della cara Paola, ha espresso parole cariche d'amore verso l'amata sorella e gratitudine verso il comitato che ha promosso la petizione per l'intitolazione e l'amministrazione comunale. La presenza di Paola continuerà a vivere tra gli agnonesi, unendo comunità e cultura in un abbraccio indimenticabile.