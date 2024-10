Cambio in Porta: D'Urso Giuseppe Nuovo Portiere dell'Olympia Agnonese

L'Olympia Agnonese ha ufficializzato il cambio di portiere, accogliendo il giovane D'Urso Giuseppe, classe 2006, in sostituzione di Mattia Iammarino, che ha lasciato la squadra per motivi di studio. La società desidera ringraziare Iammarino per la serietà, la passione e l'impegno dimostrati durante la sua permanenza, augurandogli un grande in bocca al lupo per il futuro, sia calcistico che scolastico.

Giuseppe D'Urso, originario di Avellino e accompagnato dal suo procuratore Salvatore Stignano, si presenta con un buon curriculum. Ha collezionato importanti esperienze, tra cui tre anni con la Cavese nei campionati nazionali under, una stagione nelle giovanili dell'Avellino (under 16-17 nazionali), una presenza in promozione con la prima squadra (10 partite), e ha giocato anche con rappresentative Campane under 17. Recentemente, ha militato per quattro mesi nella squadra di Sora in Serie D e ha trascorso cinque mesi con la Primavera della Juve Stabia, oltre a due mesi in Eccellenza con Castel Volturno.

Durante la firma del tesseramento, erano presenti il presidente Russo e il vice presidente prof. Sica, che hanno augurato a D'Urso una proficua permanenza in società. Il giovane portiere si sente onorato di far parte di una storica realtà come l'Olympia Agnonese e ha tanta voglia di mettersi in gioco.