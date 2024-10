Soccorso al Lago di Guardialfiera: Due ragazzi raggiunti dai Vigili del Fuoco e Carabinieri

Alle ore 19:00 circa di ieri 24 Ottobre, la sala operativa del 115 veniva allertata dai Carabinieri di Larino per soccorrere due ragazzi rimasti bloccati sulle sponde del bacino artificiale del Lago di Guardialfiera in provincia di Campobasso. Dal Comando di Campobasso partivano due squadre con un automezzo per il soccorso da terra e il Soccorso Acquatico con una moto d'acqua.

Questi individuavano i due ragazzi su una sponda del lago, in una zona molto impervia, e provvedevano a recuperarli con la moto d'acqua e ad accompagnarli sull'altra sponda dove aspettavano l'altra squadra di Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Lucito. Tanto spavento ma buono lo stato di salute dei due ragazzi.