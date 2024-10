Agnone: Firma del Patto per l'Evolution Programme, Nuove OpportunitÃ  per il Calcio Giovanile

Oggi, 25 ottobre, ad Agnone, si è tenuto un evento di grande importanza per il futuro del calcio giovanile. Alle ore 18:30, presso la Sala consigliare di Palazzo San Francesco, è stata ufficialmente firmata la collaborazione tra il Settore Giovanile e Scolastico (SGS) della Federazione Italiana Giuoco Calcio e i club locali aderenti al programma Evolution Programme - AST. A firmare il patto è stato il presidente dell'Olympia Agnonese, Mario Russo.

L'evento ha visto la partecipazione di Massimo Mapelli, Responsabile Tecnico Nazionale dell'Evolution Programme, che ha illustrato in dettaglio le finalità e le modalità di attuazione del progetto. Durante la cerimonia, Mapelli è stato omaggiato dai ragazzi della scuola calcio con una campana e lo stemma dell'Olympia Agnonese, gesto che ha sottolineato l'importanza del momento. Per la FIGC erano presenti i tecnici, Maurizio Sabelli del direttivo regionale, e il responsabile FIGC del settore giovanile Molise

Questo nuovo programma rappresenta un'opportunità unica per i giovani calciatori di Agnone, offrendo loro la possibilità di crescere e formarsi in un ambiente stimolante e professionale. Presenti all'evento anche i ragazzi della scuola calcio, il vicepresidente Sica e il sindaco di Agnone, Daniele Saia il consigliere Marcovecchio con delega allo sport.

Il sindaco Saia ha espresso soddisfazione per l'iniziativa: "Oggi segniamo un passo importante per i nostri giovani e per la comunità. Questo patto non è solo un accordo, ma un investimento nel futuro dei ragazzi di Agnone. Il calcio è un mezzo fondamentale per educare, insegnare valori e costruire legami tra le persone."

Ha proseguito sottolineando l'importanza del programma: "Con l'Evolution Programme, offriamo ai nostri ragazzi un percorso di crescita non solo sportiva, ma anche personale. Vogliamo che si sentano parte di una comunità che sostiene i loro sogni e le loro ambizioni. È essenziale che i giovani calciatori possano sviluppare le loro competenze in un ambiente sano e strutturato."

Il patto di collaborazione illustrato da Massimo Mapelli, ha l’obiettivo di promuovere una crescita sostenibile e professionale del calcio giovanile nella regione. Attraverso questo programma, i club locali beneficeranno di risorse e supporto tecnico, contribuendo a formare giovani talenti in un ambiente sano e strutturato.

In particolare, l'Evolution Programme mira a:

Sviluppare competenze: Fornire formazione e aggiornamenti per allenatori e dirigenti, affinché possano trasmettere ai giovani calciatori le migliori pratiche sportive e educative.

Promuovere la cultura sportiva: Incentivare valori come il fair play, il rispetto e la disciplina tra i giovani atleti, formando non solo sportivi, ma anche cittadini consapevoli.

Migliorare le infrastrutture: Collaborare per l'adeguamento e il miglioramento delle strutture sportive, rendendo l'accesso allo sport più agevole per tutti.

Favorire il talento locale: Creare opportunità per i giovani calciatori di emergere e mettersi in mostra, permettendo loro di avere esperienze significative e visibilità.

Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un calcio giovanile più strutturato e di qualità ad Agnone, offrendo ai ragazzi un percorso di crescita non solo sportiva, ma anche personale.