Il Prefetto Montella in visita istituzionale presso il Comune di Agnone Giovedì 24 ottobre 2024, il Prefetto di Isernia, Giuseppe Montella, nel proseguire la serie di visite istituzionali nei Comuni della provincia, si è recato presso il Comune di Agnone. Accolto dal Sindaco Daniele Saia e dall’Amministrazione comunale, il Prefetto ha visitato Palazzo San Francesco, ove ha avuto modo di apprezzare le Sale delle Biblioteche Riunite Comunale e Labanca, della Mostra del Libro antico e del Museo civico che espone un calco dell’originale della Tavola Osca. Nel corso dell'incontro, il Sindaco Saia ha illustrato le peculiarità del territorio cittadino, evidenziandone l’elevata vocazione turistica e la strategicità che riveste per l’intero comprensorio alto-molisano e dell’area medio-vastese, soprattutto nei settori dell’istruzione, della salute e della mobilità. Il Prefetto, dopo aver ringraziato per l’accoglienza riservatagli, ha proseguito la visita recandosi presso la Pontificia Fonderia Marinelli e l’omonimo Museo, ove ad attenderlo erano presenti i fratelli Armando e Pasquale, che hanno rinnovato i sensi di stima nei confronti dell’istituto prefettizio. La visita alla Città di Agnone è stata una importante occasione di confronto e conoscenza, in un clima di reciproca collaborazione e condivisione di obiettivi, al fine di garantire lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale e la sicurezza del territorio. A conclusione, il Prefetto, nell’evidenziare l’importanza del ruolo dei sindaci, ha assicurato il costante supporto della Prefettura nell’affrontare le sfide quotidiane, sempre al servizio della collettività. Nell’occasione, il Prefetto Montella ha garantito la massima collaborazione ed attenzione alle esigenze della comunità agnonese, esprimendo apprezzamento nell’interesse dell’amministrazione comunale in ordine allo sviluppo economico e turistico della città.