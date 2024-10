Rilancio della Fondazione Atene del Sannio: Un Appello alla Cittadinanza

Nel pomeriggio di oggi, Palazzo San Francesco ha ospitato l'annunciata assemblea della Fondazione Atene del Sannio, istituita ad Agnone nel 2015 e nata da una idea di un gruppo di professionisti, imprenditori, con l'ambizioso obiettivo di trasformare Agnone in un polo culturale di riferimento per l'intera regione.

L'assemblea odierna, convocata tramite un manifesto, invitava la cittadinanza a partecipare. L'obiettivo di questo incontro era chiaro: coinvolgere persone interessate a portare avanti la Fondazione, che da oltre dieci anni non ha saputo trovare un ruolo significativo nel tessuto sociale locale.

Tra i presenti, si sono distinti alcuni dei fondatori, il sindaco di Agnone, Saia, l'assessora Gennarelli e il consigliere comunale Petrecca. A prendere la parola è stato il dottor Paolantonio, che ha ricoperto per anni il ruolo di presidente, annunciando la sua intenzione di continuare a collaborare, ma senza ricoprire alcun incarico ufficiale. Il clima della riunione, tuttavia, si è rivelato disagevole, con la maggioranza dei fondatori visibilmente demotivati.

La discussione ha messo in luce la necessità di trovare strategie per mantenere viva la Fondazione, un'impresa che ha faticato a operare in modo significativo nel corso degli anni. Nonostante il senso di disfatta, alcuni fondatori si sono detti pronti a mettere a disposizione le proprie risorse per passare il testimone a un nuovo gruppo di giovani interessati.

Dopo l'appello a partecipare, oggi la speranza era quella di vedere nuovi volti e nuove energie, ma la partecipazione era limitata ai soli fondatori storici.

Durante l'incontro, è emersa la possibilità di coinvolgere il professor ,Sergio Tanzarella, già deputato e ordinario di Storia della Chiesa alla facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, sezione San Luigi. come consulente, mentre altri hanno espresso l'intenzione di chiudere definitivamente con la fondazione. Il sindaco Saia ha incitato i partecipanti a non rinunciare all’impegno, sottolineando l’importanza di avere una fondazione riconosciuta a livello istituzionale e l’impegno dell'amministrazione a supportarla.

La riunione si è conclusa con un rinnovato spirito di speranza, puntando a reperire persone motivate e competenti per rilanciare una fondazione che, pur nata con grande entusiasmo, ha incontrato difficoltà nel suo percorso. La comunità è chiamata a rispondere a questo appello, per costruire insieme un futuro migliore per la Fondazione Atene del Sannio e per il territorio