Celebrazione della Fonderia Marinelli: Presentazione del Francobollo Commemorativo e Servizio Filatelico a Agnone

In occasione della presentazione del francobollo celebrativo dedicato alla Fonderia di Campane Marinelli nel centenario della concessione del titolo “Pontificio”, in programma giovedì 31 ottobre presso il Museo Storico della Campana di Agnone, Poste Italiane attiverà un Servizio Filatelico temporaneo con bollo speciale. Presso il Servizio, disponibile all’interno del Museo dalle ore 9.00 alle 15.00, sarà possibile timbrare con il bollo speciale tutte le corrispondenze che saranno presentate al personale filatelico. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane S.p.A./U.P. Isernia Centro/ Sportello filatelico Via XXIV Maggio, 243 – 86170 Isernia. Il francobollo ordinario dedicato alla Fonderia di Campane Marinelli è stato emesso lo scorso 17 ottobre dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e appartiene alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicata all’imprenditoria italiana. Per Poste Italiane prevista la presenza di rappresentanti aziendali. Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.