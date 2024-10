Oggi guasto alla condotta principale di Molise Acque: Disservizi ad Agnone

Intorno alle ore 12, un guasto alla condotta principale di Molise Acque in zona Staffoli, ha provocato una significativa interruzione del servizio idrico nella zona alte di agnone, lasciando la cittadina di a secco . L'intervento tempestivo dei tecnici ha permesso di ripristinare la situazione intorno alle ore 15 anche se inizialmente i tempi previsti per riparare il guasto sembravano inferiori, pertanto la popolazione non e' stata avvertita.

Molti residenti, in particolare quelli dotati di autoclave, non si sono immediatamente resi conto del disservizio, mentre la maggior parte della popolazione ha dovuto affrontare il disagio dell'assenza d'acqua. Questo episodio ha messo in luce l’importanza della comunicazione tempestiva da parte degli enti preposti, per garantire una corretta informazione ai cittadini durante eventuali guasti.

L’interruzione del servizio ha colpito diverse attività e abitazioni, sottolineando la necessità di un monitoraggio costante delle infrastrutture idriche. Grazie all'efficienza degli interventi, l’erogazione dell’acqua è stata ripristinata nel giro di poche ore, ma resta importante un piano di manutenzione per evitare futuri inconvenienti.