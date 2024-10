Protesta degli Studenti dell'ITIS di Agnone: Disertano le lezioni per mancanza d'acqua

Questa mattina, gli studenti dell'ITIS di Agnone hanno manifestato il loro malcontento disertando le lezioni a causa della mancanza d'acqua. La situazione è emersa quando è stato comunicato che la riparazione della pompa autoclave, fondamentale per l'erogazione dell'acqua, non era ancora completata.

Nonostante l'inizio delle lezioni, la maggior parte degli studenti ha deciso di non entrare in aula, rendendo la presenza minima. Solo una piccola percentuale ha optato per recarsi in classe, mentre il resto ha espresso la propria protesta nei confronti della situazione che compromette il normale svolgimento delle attività scolastiche.

Le autorità scolastiche, gli enti preposti, stanno lavorando per risolvere il problema il prima possibile, ma la mancanza di acqua ha sollevato interrogativi sulla gestione delle infrastrutture scolastiche. In ogni caso vista la vetustà della pompa autoclave si sta provvedendo a sostituirla con una nuova e saranno sostituiti anche i serbatoi. Gli studenti attendono con ansia che la situazione si stabilizzi per poter tornare alla normalità.