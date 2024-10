Contestato Piantedosi, cantano 'Bella ciao' e citano Gaber

"Siamo convinti - hanno spiegato i promotori - del bisogno di costruire momenti di confronto, per sapere cosa comportano le norme del nuovo Ddl sicurezza e tutte le politiche repressive messe in atto in questi due anni di legislatura del governo Meloni, che portano di fatto alla trasformazione del nostro ordinamento in uno stato penale di polizia".

"Di questo passo - hanno concluso - lo Stato sociale è sostituito dallo Stato penale. Di nemico in nemico, l'espulsione e la stigmatizzazione sociale e politica chiudono all'alternativa, alla lotta nel presente, al cambiamento del futuro". Nei giorni scorsi oltre 200 persone avevano sottoscritto una petizione che contestava la presenza di Piantedosi all'ateneo molisano.