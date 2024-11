Andrea Cinocca eletto nuovo Presidente del Consorzio AssoMaB: Un impegno per il territorio dell'Alto Molise

Pietrabbondante – Andrea Cinocca, Vice Sindaco di Carovilli, è stato eletto nuovo Presidente del Consorzio AssoMaB, succedendo a Manolo Sacco. La nomina è avvenuta ieri durante una riunione tenutasi presso la sede operativa di Pietrabbondante, che ha visto la partecipazione dei comuni di Carovilli, Chiauci, Pescolanciano, Pietrabbondante, Roccasicura, San Pietro Avellana e Vastogirardi. Tra i partner istituzionali del consorzio figurano anche la Regione Molise, l'Università del Molise (Unimol) e i Carabinieri Forestali.

In merito alla sua nuova carica, Cinocca ha espresso il suo orgoglio nel rappresentare il territorio e le comunità locali, sottolineando l'importanza di lavorare insieme per valorizzare le ricchezze ambientali e culturali della regione. “Il nostro obiettivo principale è tutelare e promuovere la Riserva MaB UNESCO ‘Alto Molise Collemeluccio-Montedimezzo’. Vedo il Consorzio come un ‘laboratorio di pianificazione e gestione del territorio sovra-comunale’”, ha affermato Cinocca, evidenziando la necessità di una visione integrata che abbracci aspetti turistici e la valorizzazione dei prodotti tipici locali.

“Cooperazione sarà la chiave del nostro successo. Lavorando insieme, rafforzeremo non solo i nostri Comuni, ma l’intero Alto Molise”, ha continuato il nuovo presidente, ribadendo l’importanza di una governance efficiente e della realizzazione dei progetti già avviati.

Infine, Cinocca ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a chi lo ha preceduto e a tutti coloro che lo supportano, riconoscendo l’importanza del contributo degli amministratori, dipendenti pubblici e professionisti del territorio per il successo del consorzio. “Onori e oneri nel rappresentare il territorio e coordinare i suoi attori”, ha concluso, ringraziando per i messaggi di congratulazioni ricevuti.