Le previsioni del traffico per il ponte del 1Â° novembre, i consigli della Polizia Stradale

In occasione della festività di venerdì 1 novembre "Ognissanti" e della successiva giornata di commemorazione dei defunti si prevede un significativo incremento della circolazione stradale sull'intera rete viaria nazionale.

Le partenze sono cominciate già giovedì 31 ottobre, con traffico previsto particolarmente intenso nel corso della giornata di venerdì 1 novembre. I rientri, invece, si concentreranno presumibilmente nel corso del pomeriggio di domenica 3 novembre, quando i mezzi superiori alle 7,5t non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 09 e le 22.

Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia, che monitora costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, ha messo a disposizione dei documenti consultabili sul sito internet www.poliziadistato.it con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t.