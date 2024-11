Carenza Idrica al Cimitero: Interviene la Protezione Civile con una Cisterna da 90.000 Litri d'Acqua

In preparazione della commemorazione dei defunti, prevista per domani 2 novembre, l'Associazione Nazionale Carabinieri – Nucleo Protezione Civile di Agnone ha avviato un'importante iniziativa per garantire l'accesso all'acqua ai visitatori del cimitero. Sono stati installati sei rubinetti e forniti 1500 litri d'acqua, insieme a una cisterna di grande capacità della Protezione Civile, che contiene 90.000 litri d'acqua, posizionata all'ingresso per assicurare che tutti possano onorare i propri cari.

Tuttavia, questa misura emergenziale, sebbene apprezzabile, non risolve il problema della grave carenza idrica che colpisce numerosi comuni molisani. L'Azienda Speciale Molise Acque, responsabile del rifornimento di acqua potabile a 170 comuni del Molise, Puglia e Campania, ha recentemente ridotto l'erogazione, causando difficoltà crescenti, in particolare nei periodi di maggiore affluenza.

La gestione dell'acqua, risorsa sempre più scarsa, non è più nelle mani dei singoli comuni, ma è ora centralizzata sotto il sistema idrico integrato gestito dall'Ente di Governo dell'Ambito del Molise (EGAM), che ha affidato la responsabilità a un Gestore Unico, Grim. Questo gestore è incaricato di eseguire gli interventi necessari e garantire la manutenzione della rete idrica.

In questo contesto di emergenza idrica, il Comune di Agnone collabora con Grim per mitigare i disservizi, ma la mancanza d'acqua non colpisce solo il cimitero: anche le aziende agricole, i caseifici, le attività commerciali e le famiglie di Agnone stanno affrontando gravi difficoltà.

La situazione mette in evidenza l'urgenza di trovare soluzioni sostenibili e a lungo termine per garantire un accesso costante a questa risorsa fondamentale.