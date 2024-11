Liste attesa - Di Giacomo (Ass. Cultura e Solidarietà), mentre il medico studia il malato muore

“Tra le tante “maglie nere”, dopo quelle per i collegamenti viari e ferroviari, l’inadeguatezza dei servizi pubblici e statali, adesso il Molise dovrà indossare quella per le liste di attesa e quindi per il diritto alla salute negato specie a malati cronici, fragili, oncologici ed anziani”.

Così Aldo Di Giacomo, presidente dell’Associazione Cultura e Solidarietà che sul tema della salute ha svolto negli anni numerose iniziative. “La denuncia del Commissario ad Acta per la sanità del Molise, Marco Bonamico – è stato speso appena il 2% dei fondi messi a disposizione del Molise dal Ministero della Salute per ridurre le liste di attesa, vale a dire 600 mila euro su circa 4,4 milioni di euro – non ammette scusanti, giustificazioni ed alibi.

Anzi – aggiunge – diventa la smentita più autorevole alla tesi circolata nei giorni scorsi che basta far entrare le strutture sanitarie private accreditate con il servizio sanitario regionale nel Cup regionale per risolvere lo storico disagio e disservizio dei tempi di attesa per prestazioni e visite anche salva vita. La nuova inchiesta televisiva del programma 'Fuori dal coro' ha svelato piuttosto quello che tutti gli utenti molisani sanno: per alcune prestazioni sanitarie le agende del servizio sanitario regionale sono chiuse.

In più l’indagine di Cittadinanzattiva-Tribunale dei Diritti del Malato evidenzia che da Nord a Sud ci sono difficoltà nel rispetto delle tempistiche previste dalle diverse classi di priorità (U-Urgente: da eseguire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore; B-Breve: da eseguire entro 10 giorni; D-Differibile: da eseguire entro 30 giorni per le visite, entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici; P-Programmata: da eseguire entro 120 giorni). Fra i casi limite in Molise, si garantisce nei canonici 60 giorni della classe D solo il 34% delle ecografie addome completo. Non possiamo aspettare i tempi dell’entrata in funzione delle Centrali operative territoriali (Cot) nei Distretti sanitari di Termoli (Campobasso), Bojano (Campobasso) e Venafro (Isernia) predisposto dall'Azienda sanitaria regionale (Asrem). È il caso dire: mentre il medico studia il malato muore”.