SanitÃ  in Molise: Liste d'attesa insostenibili, Fanelli (PD) accusa vertici ASREM per il misero 2,2% di fondi utilizzati

"Ennesima brutta figura per la sanità in Molise, evidenziata su Rete 4.

Solo il 2% dei 4,4 milioni di euro per abbattere le liste d'attesa è stato utilizzato, con pazienti costretti ad aspettare fino al 2025.

È inaccettabile! La salute non può attendere. Serve un cambio di passo immediato, non possiamo permetterci ritardi. L' Asrem deve assumersi le proprie responsabilità". E' quanto afferma la consigliera regionale del Pd Micaela Fanelli a proposito di un servizio sulle liste d'attesa in Molise mandato in onda dalla trasmissione "Fuori dal coro".