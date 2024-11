Auguri al Sindaco di Agnone Daniele Saia per i suoi 51 anni!

Oggi, 2 novembre, Daniele Saia, Sindaco di Agnone e Presidente della Provincia di Isernia compie 51 anni! Questo giorno segna non solo il passare degli anni, ma anche un impegno costante a favore della comunità.

Si apprezza la sua dedizione nella promozione del territorio e nel miglioramento dei servizi per i cittadini. Sotto la sua guida, molti progetti hanno preso vita, contribuendo a rendere Agnone un luogo migliore in cui vivere. In particolare, si ricordano l'impegno per rendere le scuole più sicure e confortevoli, l'attenzione verso i giovani, le strutture sportive e la valorizzazione della cultura e le politiche sociali, che hanno reso più forti i legami nella comunità

In questo giorno speciale, gli auguriamo di continuare a lavorare con la stessa passione e determinazione. Buon compleanno, Sindaco, e tanti auguri a te e alla tua famiglia!