La Polizia di Stato di Campobasso onora i propri Caduti con lo scoprimento di un cippo commemorativo

Nella ricorrenza della commemorazione dei defunti, nella mattinata odierna si è svolta la cerimonia di scoprimento di un cippo marmoreo collocato presso l'ingresso della Questura di Campobasso dedicato alla memoria dei Caduti della Polizia di Stato.

Dopo la benedizione del Cappellano provinciale Don Francesco Rinaldi e l'esecuzione del "Silenzio" da parte di un allievo del Conservatorio Musicale "Lorenzo Perosi", è stata deposta una corona di alloro per ricordare il sacrificio delle donne e degli uomini della Polizia di Stato che hanno perso la vita nell'adempimento del proprio dovere.

Hanno preso parte alla cerimonia anche una rappresentanza della Sezione di Campobasso dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato e dell'Ordine dei Volontari A.N.P.S oltre ad alcuni familiari di poliziotti Caduti in servizio. Presente anche il Dr. Emilio Izzo Presidente della FINABACO di Campobasso che ha fatto dono della stele e il Ministro Consigliere dell'Ambasciata di El Salvador in Italia Juan Carlos Staben Boillat in visita privata nel Capoluogo molisano.

Al termine della cerimonia il Questore Tatarelli, nel ringraziare gli intervenuti, ha esortato il personale a custodire il ricordo dei propri Caduti, ispirandosi quotidianamente al loro autentico esempio di servitori dello Stato.