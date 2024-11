La Croce Rossa Italiana – Comitato di Isernia al cimitero per accompagnare anziani e persone con disabilità

In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti, il Comitato di Isernia della Croce Rossa Italiana ha attivato un servizio di assistenza per anziani e persone diversamente abili che desiderano recarsi al cimitero cittadino. Questa iniziativa, che vede impegnati i Volontari venerdì 1 e sabato 2 novembre, è stata organizzata grazie al sostegno dell’amministrazione comunale di Isernia e alla volontà dell’assessore Maria Teresa D’Achille.

I Volontari della Croce Rossa sono presenti sia la mattina che il pomeriggio per garantire un accompagnamento sicuro e accogliente a chi, in queste giornate di ricordo, ha desiderato rendere omaggio ai propri cari. Il supporto si è concretizzato in un servizio di trasporto e assistenza, assicurando un percorso senza ostacoli anche per chi ha limitazioni motorie.

“La Croce Rossa di Isernia – commenta il presidente del Comitato, Fabio Rea – è da sempre impegnata nel sostegno alla comunità e, in particolare, verso coloro che hanno bisogno di un aiuto. Ringraziamo l’amministrazione per la sensibilità dimostrata e tutti i volontari che hanno offerto il loro prezioso contributo”.

L’iniziativa ha ricevuto un riscontro positivo da parte dei cittadini, confermando il valore di una collaborazione efficace tra le istituzioni locali e il mondo del volontariato.

Isernia, 2.11.2024