Sono attualmente in corso le operazioni di ricerca di due giovani che, dopo aver perso l'orientamento durante un'escursione, hanno allertato i soccorsi. Le squadre dei Vigili del Fuoco dei comandi di Campobasso e Isernia si sono riunite nell'area di ricerca identificata tra le colline del comune di Roccamandolfi (IS). L'intervento è in corso.