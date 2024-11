E 'in Molise il paese dei profumieri. A Sant' Elena Sannita "La Notte Profumata" per celebrare la tradizione

E'in Molise il paese dei profumieri.

A Sant'Elena Sannita (Isernia), oggi sabato 2 novembre la prima edizione della 'Notte Profumata'.

La manifestazione, che partita alle 19, è organizzata dalla Fondazione Il Cammino del Profumo, con il Patrocinio della Regione Molise e del Comune di Sant'Elena Sannita.

Il piccolo borgo molisano è rinomato per essere il luogo di origine sia degli arrotini sia dei profumieri che si sono poi trasferiti in grandi città come Roma, Napoli, Milano. Per celebrare e per dare risalto a questa storia, è stato deciso di organizzare l'evento nel paese che ospita tra l'altro uno dei più importanti Musei del Profumo non solo d'Italia, ma d'Europa.



"Il nostro obiettivo - ha detto il sindaco Giuseppe Terriaca - è quello di far conoscere sempre di più le bellezze di Sant'Elena Sannita.

Si tratta di un evento con una propria peculiare identità ossia quella della profumeria. Non a caso ci saranno non solo coloro che vendono i più rinomati brand, ma anche coloro che hanno creato dei propri profumi. Voglio ringraziare quanti hanno collaborato. In paese c'è un forte senso di Comunità e questo ci ha dato modo di realizzare questo imperdibile evento laddove il vento profuma. Invito tutti a venire".

Sul belvedere del paese, dove c'è la Statua dell'Arrotino, e' stato allestito un Infopoint dove è possibile avere le informazioni sul percorso. Quest'ultimo può essere seguito sul proprio smartphone anche grazie ad un Qr-Code. Tutte le cantine del centro storico sono state allestite per accogliere sia gli espositori sia i visitatori.

Ci sono inoltre anche artisti di strada. Il programma prevede un itinerario "inebriante" con la possibilità di sperimentare in prima persona e con il proprio olfatto le essenze che danno poi origine ai profumi. Non mancano vini molisani e piatti tipici.

Nella foto il sindaco di Sant'Elena Sannita, Giuseppe Terriaca e il sindaco e presidente della provincia di Isernia, Daniele Saia