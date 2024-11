Celebrazioni del 4 Novembre: Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a L’Aquila

04 novembre 2024, L’Aquila

A L’Aquila in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” ha organizzato una cerimonia militare durante la quale è stata deposta una corona d'alloro al Monumento ai Caduti, alla presenza delle massime autorità civili e militari locali.

Presso il complesso caserme “Pasquali Campomizzi” si è tenuta l’iniziativa denominata “caserme aperte” condotta dal 9° reggimento alpini, che ha permesso ai cittadini intervenuti di visitare la struttura militare, osservare da vicino in un esperienza immersiva, i mezzi e gli equipaggiamenti in dotazione alle Forze Armate e Forze dell’Ordine, con la possibilità di effettuare alcune attività pratiche.

A Montesilvano all’interno del “Villaggio degli Eroi”, in un’area riservata dall’amministrazione comunale alle Forze Armate, Forze dell’Ordine e alle associazioni di volontariato e di soccorso, l’Esercito ha schierato un Info point ed alcuni mezzi e materiali tecnologici in dotazione per avvicinare i visitatori, in particolar modo i giovani, ai quali sono state illustrate le modalità per l’accesso alle carriere iniziali nella Forza Armata.

Analoghe manifestazioni sono state svolte nelle località sede di altri Enti e Comandi dell'Esercito Italiano in Abruzzo.

Commemorare il Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate rappresenta un’opportunità per ripercorrere, in chiave di lettura contemporanea, le tante straordinarie prove di coraggio, civiltà e di volontà di rinascita di cui la nostra Nazione si è resa protagonista.

Le Forze Armate, ieri come oggi, sono una risorsa sul quale il Paese può fare affidamento: esempio di integrità, impegno e sacrificio senza riserve per la collettività e per la comune sicurezza. Ne è testimonianza l’impegno dei nostri contingenti in quelle aree di crisi dove c’è bisogno di pace e di stabilità.

FONTE: Comando Militare Esercito “Abruzzo-Molise”