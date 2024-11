Giornata dell'UnitÃ  Nazionale e delle Forze Armate: Le Celebrazioni di Campobasso con il Presidente Francesco Roberti

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha preso parte questa mattina, lunedì 4 novembre 2024, in Piazza della Vittoria, a Campobasso, alle celebrazioni per la "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate", in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale.

"Si è celebrata una giornata importante, durante la quale il nostro pensiero è andato a chi, con coraggio e amore per la Patria, ha permesso alle generazioni future di vivere secondo i principi di libertà e sicurezza della nostra Nazione – il commento del Presidente Francesco Roberti – Furono migliaia i ragazzi che, lasciate le proprie famiglie e i propri affetti, misero al servizio dell'Italia la propria vita, permettendo la costruzione di una Nazionale fondata su democrazia, libertà e pace".

"Il nostro omaggio, oggi, è andato ai Caduti di tutte le guerre, giovani valorosi – ha concluso il Presidente Francesco Roberti – E il nostro ringraziamento va alle Forze Armate, a tutti gli uomini e le donne in divisa, servitori della Patria, che garantiscono ai cittadini quotidianamente la sicurezza e il rispetto della legge su tutto il territorio nazionale".