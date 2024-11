Convocazione Assemblea Congressuale A.N.C.I. Molise - Rinnovo delle Cariche Elettive

Anci Molise:

Si invita il/i sindaco/i a partecipare all'Assemblea Congressuale di A.N.C.I. Molise, convocata per lunedì 11 novembre 2024, in prima convocazione alle 08:00 e in seconda convocazione alle 15:30, presso la sala del Parlamentino della Regione Molise, in Via Genova 11, Campobasso. L'Assemblea avrà come punti principali l'approvazione del regolamento congressuale, l'elezione del nuovo Presidente e del Comitato Direttivo, e la discussione delle attività svolte negli ultimi anni. Per poter partecipare con diritto di elettorato attivo e passivo, si ricorda che l'ente comunale di appartenenza deve essere in regola con il pagamento delle quote associative fino all'anno 2023. Maggiori dettagli e la modulistica sono disponibili sul sito www.anci-molise.it.