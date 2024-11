Carabinieri di Agnone: Un aiuto cruciale per un'anziana in difficoltÃ , Non solo sicurezza ma supporto sociale

Non solo reati, ma anche intrecci con storie di solitudine e fragilità, come quella capitata l’altro giorno ai Carabinieri della Compagnia di Agnone. Una anziana signora dopo essere caduta in casa ha chiesto aiuto al 112, senza riuscire a fornire ulteriori informazioni sul suo domicilio e sulle sue condizioni di salute. L’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, tramite il numero telefonico è riuscito a risalire all'indirizzo della malcapitata, inviando sul posto una pattuglia della Compagnia Carabinieri di Agnone.

Una volta entrati nell'abitazione i Carabinieri hanno trovato l’anziana donna in camera da letto impossibilitata a muoversi. Ai militari ha raccontato di essere caduta accidentalmente e di non avere parenti che la potessero aiutare. Trovata in condizioni di salute precarie e disidratata è stato richiesto l'intervento dei sanitari che hanno provveduto a trasportarla all’Ospedale di Agnone, dove è stata sottoposta alle prime cure del caso e agli ulteriori accertamenti sanitari

Dopo aver fornito tutta l’assistenza necessaria e tenuto conto del suo stato contingente, i Carabinieri hanno interessato anche gli organi preposti del Comune per supportare la donna.