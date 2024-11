La terra ha tremato nella notte in Molise, a Montecilfone. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata dall'Ingv all'1:51. Il terremoto è stato sentito anche nella vicina Termoli, in Abruzzo e in Puglia. L'ipocentro è stato localizzato a circa 18 km di profondità. Non si hanno notizie di danni a persone o a cose. Prima del terremoto da 4.0 ci sono state scosse da 1.6 e dopo, due lievi da 1.5 e 1.6 a Larino. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.