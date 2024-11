ASReM emette disposizione urgente per la gestione dei pazienti politraumatizzati:dovranno essere trasferiti fuori regione

A causa del pensionamento del dottor Pancrazio La Floresta, ex responsabile dell’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale "A. Cardarelli" di Campobasso, e della conseguente carenza di personale ortopedico specializzato, l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) ha emesso una disposizione urgente per la gestione dei pazienti politraumatizzati nella regione.

La Floresta, che ha lasciato il suo incarico dopo una lunga carriera, verrà sostituito da Giuseppe Melucci, un medico proveniente dall’ospedale Maggiore di Bologna, vincitore del concorso per la direzione dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Cardarelli. Tuttavia, la data effettiva di assunzione del nuovo primario non è ancora stata definita, creando un periodo di transizione delicato per la gestione dei pazienti con traumi gravi.

In attesa dell’arrivo del dottor Melucci, l’ASReM ha preso la decisione di trasferire temporaneamente i pazienti politraumatizzati dai pronto soccorso degli ospedali "A. Cardarelli", Isernia e Termoli verso strutture ospedaliere di secondo livello al di fuori della regione. Questo provvedimento è stato approvato dal Direttore Sanitario dell’ASReM, dottor Bruno Carabellese, con l’obiettivo di garantire la continuità delle cure specialistiche per i pazienti con traumi complessi, dato che l’attuale carenza di risorse ortopediche non consente di affrontare adeguatamente questi casi sul territorio molisano.

La disposizione, che ha effetto immediato e resterà in vigore fino a quando non saranno trovate soluzioni strutturali per potenziare il personale medico in ortopedia, si applica a tutti i pazienti politraumatizzati che arriveranno nei pronto soccorso degli ospedali dell’ASReM. La direzione sanitaria ha sottolineato che questa misura temporanea si rende necessaria per garantire un livello di cura adeguato e tempestivo, evitando il rischio di sottovalutare i casi più gravi.

Di seguito, il testo integrale della disposizione dell’ASReM del 6 novembre, che sancisce il trasferimento dei pazienti:

“A seguito della quiescenza del Responsabile dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, Dr. Pancrazio La Floresta e considerata, allo stato attuale, la mancata possibilità di assicurare il trattamento di patologie traumatiche maggiori attesa la carenza di personale medico ortopedico, sentito il Direttore Sanitario ASReM, Dr. Bruno Carabellese che ha espresso parere favorevole, si dispone temporaneamente, fino a nuova disposizione, e con effetto immediato, il trasferimento dei pazienti politraumatizzati giunti presso il Pronto Soccorso dell’Hub e degli Spoke verso centri di secondo livello”.

Questa misura, seppur provvisoria, riflette la necessità di adattarsi a un quadro sanitario in evoluzione e di garantire ai pazienti il miglior trattamento possibile in attesa di una stabilizzazione della situazione. L’ASReM ha assicurato che continuerà a lavorare per trovare soluzioni a lungo termine per affrontare la carenza di specialisti in ortopedia e traumatologia, fondamentale per la gestione dei traumi complessi e gravi nella regione Molise.