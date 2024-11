Comune di Agnone: Ammissione di 17 candidati al concorso per Funzionario Amministrativo

Il 8 novembre 2024, presso il Palazzo Municipale di Agnone, il Responsabile del 1° Settore "Affari Generali" ha determinato l'ammissione dei candidati al concorso pubblico per la copertura di un posto di "Funzionario Amministrativo" a tempo indeterminato, part-time (18 ore settimanali), da assegnare al 1° Settore. Il concorso era stato indetto a seguito dell'approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale e di altri atti amministrativi, con l'obiettivo di rafforzare l'organico comunale. L'elenco degli ammessi è stato pubblicato, e il provvedimento è stato trasmesso all'Ufficio Personale per l'inoltro alla Commissione Giudicatrice. La pubblicazione della determinazione è avvenuta all'Albo pretorio comunale.L'elenco dei candidati ammessi al concorso è composto da 17 candidati, come indicato nell'allegato della determinazione.

Ammissione Candidati al Concorso per Funzionario Amministrativo a Tempo Indeterminato (Part-Time) presso il 1° Settore "Affari Generali" del Comune di Agnone