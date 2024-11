Tragico Incidente sulla SS 647 a Ingotte: Perde la vita una giovane donna

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa sera, sabato 9 novembre, sulla Strada Statale 647, al chilometro 10+550, nel territorio di Ripalimosani, nella zona di Ingotte. Due automobili si sono scontrate violentemente, rimanendo completamente distrutte nell'impatto. Purtroppo, una giovane donna di Trivento che viaggiava con il fidanzaro alla guida ha perso la vita a seguito dello schianto.

Immediato l'intervento dei soccorritori, tra cui Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del 118, che si sono prontamente recati sul luogo dell'incidente per prestare soccorso e gestire la situazione d'emergenza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente.

Le forze dell'ordine stanno ora cercando di accertare le cause che hanno portato a questo tragico epilogo.