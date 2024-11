Salvatore (PD): Profondo sostegno allo sciopero generale del 29 novembre contro la Manovra che taglia 5,3 miliardi al Sud

La Svimez ha calcolato quanto costerà al Sud Italia la Manovra finanziaria che il Governo Meloni si appresta a varare: "5,3 miliardi in meno nel 2025-27".

Secondo quanto afferma la Svimez, infatti, al Mezzogiorno saranno tolti 1,78 miliardi nel 2025, 2,92 miliardi nel 2026 e 625 milioni di Euro nel 2027.

Misure che peseranno come macigni non solo su chi già viveva in condizioni di povertà, ma anche su quella fascia di popolazione che in passato non aveva mai sperimentato la difficoltà di arrivare alla fine del mese e di scegliere quale voce di spesa, essenziale per la propria vita, eliminare.

Sarà la maggior parte dei cittadini del Sud a pagare il conto di una Manovra che produrrà minori investimenti ed il taglio a servizi pubblici e diritti proprio dove occorreva intervenire in maniera diametralmente opposta.

Non può che esserci pieno e profondo sostegno allo sciopero generale indetto da tutte le sigle sindacali per il 29 novembre p.v.

Un sostegno che dovrebbe giungere da tutte le donne e gli uomini del Mezzogiorno e da tutte le rappresentanze istituzionali, a partire da quelle della regione Molise, che, tra le regioni del Meridione, pagherà più di altre le scelte di bandiera di Meloni & Salvini.

Questo quanto dichiarato dalla Cons. Alessandra Salvatore della Direzione Nazionale del Partito Democratico