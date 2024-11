Isernia: Il Museo Paleolitico si tinge di "PaleoLana" per dire no alla violenza sulle donne

Isernia si prepara a ospitare un evento unico nel suo genere, che unisce arte, storia e impegno sociale. Il prestigioso Museo Nazionale del Paleolitico, noto in tutto il mondo per i suoi reperti preistorici, aprirà le porte a un'esposizione straordinaria: "PaleoLana".

Dal 12 al 22 novembre, le sale del museo si coloreranno grazie a una mostra di coperte realizzate a mano nell'ambito del progetto "Viva Vittoria Isernia". Un'iniziativa nazionale che, attraverso la creazione di coperte colorate, vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne e sostenere le associazioni che si occupano di questa tematica.

Ogni coperta esposta è un'opera d'arte unica, frutto del lavoro di tanti volontari che, con la loro creatività, hanno voluto dare un segno tangibile di vicinanza alle vittime di violenza. L'esposizione all'interno del Museo Paleolitico crea un contrasto affascinante tra l'antichità e la contemporaneità, sottolineando come la lotta alla violenza sia un tema sempre attuale.

Il 16 novembre, il museo si trasformerà in un laboratorio creativo, dove grandi e piccoli potranno cimentarsi nella realizzazione di piccoli capolavori di lana, contribuendo così al progetto "Viva Vittoria Isernia". Un'occasione unica per imparare una nuova tecnica e per fare del bene.

"PaleoLana" è un'iniziativa pensata per coinvolgere tutta la famiglia. Oltre alla mostra e al laboratorio, sono previsti altri eventi collaterali, come visite guidate tematiche e incontri con gli artisti.